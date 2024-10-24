Написал сценарий к фильму о Крымской войне

Главный редактор Крымского военно-исторического журнала «Military Крым», его директор и учредитель, а также автор многих исторических книг о Крымской войне Сергей Ченнык всерьез обеспокоен недостаточным отражением событий первой обороны Севастополя в кинематографе. Поэтому он написал киносценарий с рабочим названием «Траншея» и теперь ищет тех, кто возьмется за его постановку.

Как известно, в отличие от литературных произведений, в которых события той войны описаны довольно подробно, среди кинематографических изложений можно припомнить разве что фильмы «Оборона Севастополя» 1911 года Александра Хонжонкова и вышедшая в 1946 году кинолента «Адмирал Нахимов» Всеволода Пудовкина.

Как пояснил С.Ченнык, тому есть несколько, не вполне понятных ему объяснений: историческая отдаленность событий, сложность их восприятия, а также разное отношение к исходу Крымской войны, которую, как известно, Россия проиграла.

Максимум, к чему готовы обратиться современные кинематографисты – рассказать о традиционных героях обороны матросе Петре Кошке или Даше Севастопольской.

С такой позицией С.Ченнык не согласен, считая, что тема Крымской войны остается совершенно не раскрытой, а могла бы, если бы деятели кинематографа отошли от привычных шаблонов и углубились в тему на множестве примерах, интересных образах, богатом литературном материале, в основе которого – письма очевидцев, мемуары участников, научные исследования.

– У меня выработался свой взгляд на Крымскую войну, он глубже и чище традиционного. Я убежден, что война была насыщена гораздо более интересными персонажами, чем те, что кем-то определены, как ключевые, – рассказал «Севастопольской газете» С.Ченнык.

По его мнению, события Крымской войны и признанные герои также нуждаются в очеловечивании.

– Например, адмирал Нахимов, каким его принято изображать, выглядит больше манекеном, а не живым человек, со своими особенностями характера, слабостями и достоинствами. А сколько интересных персонажей, которых просто вычеркнули из истории! В своем сценарии я постарался уйти от привычных подходов, показать ту войну с другой стороны и с другими посылами, которые должны быть интересны нашим современникам, – продолжил С.Ченнык.

Он также убежден, что современное кино не должно быть только развлечением, на 80% оно должно состоять из достоверных исторических фактов.

Созданный историком сценарий – это полноценный игровой фильм, сюжет которого посвящен судьбе конкретного человека, а именно некого столичного жителя, который волей обстоятельств оказался в Севастополе в самые последние дни обороны Севастополя.

Все происходит в последние пять августовских дней обороны Севастополя, когда после 349 дней осады русские войска вынуждены были отступить. Несмотря на столь драматические события, финал фильма весьма оптимистичный.

Другое дело, что даже несмотря на всю историчность, патриотическую направленность и оригинальность сценария, кинематографисты пока не спешат взять его в работу.

– Я нахожусь сейчас в поиске продюсера и режиссера, который бы решился взяться за съемки такого фильма. С пониманием, что это должно быть многоплановое эпическое полотно, с киноизложением масштабных военных сражений, – рассказал С.Ченнык.

По его словам, такой фильм мог бы стать мощным идеологическим противовесом иностранному кинематографу, который часто мощно представляет свои версии исторических событий, связанных с российской историей. Печально, что эти версии, как правило, остаются без должного ответа.