Хотят построить водохранилища для Ялты и Алушты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов запросил у федеральных властей средства на строительство в регионе двух водохранилищ для обеспечения водой курортных городом Ялты и Алушты. Правительство России предварительно согласовало проекты общей стоимостью 22 млрд рублей.

«В ходе двусторонней встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Патрушевым обсудили социально-экономическое развитие республики, в том числе вопросы агропромышленного сектора, туристической отрасли, сохранение лесного фонда. Обратился к Дмитрию Николаевичу с просьбой поддержать создание на территории республики двух водохранилищ: для обеспечения водой Алушты на 8,5 млн кубометров воды, Ялты — на 5,5 млн кубометров», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале..

Он отметил, что сейчас строительство этих объектов не приоритетная задача, поскольку имеющихся запасов воды региону хватит на два года. Однако, так крымские власти хотят предупредить возможный дефицит в случае засухи. «Проекты предварительно согласованы с коллегами из федерального центра, совместно произведены расчеты. Ориентировочная стоимость обоих объектов составляет 22 млрд рублей», — уточнил глава республики.

В июле глава Крыма сообщал, что власти региона планируют построить еще два водохранилища для снабжения Алушты и Ялты объемом 8 млн куб. м и 15 млн куб. м соответственно. В октябре в Государственном комитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхозе) ТАСС сообщили, что власти региона внесли предложение сделать это в рамках нацпроекта «Экология».

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Для улучшения водоснабжения Южного берега Крыма планировали задействовать установку по опреснению морской воды, но от проекта отказались из-за высокой стоимости.