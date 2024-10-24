Госдума рассматривает возможность учета украинского стажа при назначении пенсии

Рассмотренный на заседании Государственной Думы в персом чтении проект закона направлен на обеспечение возможности учета периодов работы граждан России на территориях Украины, а также ДНР, ЛНР при определении права на пенсию.

Ранее учет и способ перехода пенсионных прав россиян, приобретенных на Украине, регламентировался Соглашением о пенсионных гарантиях для граждан стран СНГ. В страховой стаж включались периоды работы на территории Украины до 1 января 2002 года независимо от уплаты страховых взносов в Социальный фонд России, а после 1 января 2002 года — только для определения права на пенсию при условии уплаты страховых взносов в компетентные органы соответствующих государств, где осуществлялась работа.

В июне 2022 года Россия денонсировала это соглашение, поэтому с 1 января 2023 года учитывается только страховой стаж, приобретенный на территории Украинской ССР — за период до 1 января 1991 года. В связи с этим у огромного количества бывших украинцев, которые стали россиянами, при выходе на пенсию возникают сложности: Соцфонд не учитывает их украинский стаж без документального подтверждения. А в нынешних условиях получить справку от Пенсионного фонда Украины непросто.

Решит ли эти проблемы обсуждаемый депутатами законопроект, сказать пока трудно. Пока он принят в первом чтении. Поправки к проекту закона будут вноситься до 5 ноября 2024 года.