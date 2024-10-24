Глава центра растениеводства лекарственных растений отправлен под домашний арест за взятку

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест руководителя центра растениеводства ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», члена редакционной коллегии журнала «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» Александра Морозова по делу о взятке в особо крупном размере.

«Избрать в отношении обвиняемого Морозова Александра Ивановича меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 декабря», — сказано в решении суда, с которым ознакомился ТАСС. Ученому в этот период времени запрещено общаться с иными фигурантами дела, пользоваться телефоном и интернетом, покидать жилое помещение и отправлять почтовые и телеграфные сообщения.

А.Морозову предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Также по делу проходят взяткополучатель и посредник в даче взятки. В решении суда сказано, что А.Морозов признал вину и сотрудничает со следствием.

Как пишет газета «Коммерсант», в декабре 2023 года Морозов обратился к начальнику управления судебного департамента при Верховном суде России по Крыму Кериму Акуеву, чтобы тот решил вопрос с домом в Ялте, на который претендовал ученый. Ранее постройку приобрел другой человек, и Морозов рассчитывал через суд изменить это решение. Акуев вызвался оказать ему содействие за 2 млн рублей. Однако передача взятки не состоялась. Позже Акуев был задержан по подозрению в этом преступлении.