Следком проверяет, почему обвалился потолок

Пострадавшие жильцы заявили, что управляющая компания залатала крышу, но отказалась заменить прогнившие балки, поэтому им на голову обрушился слой бетона и штукатурки.

В ходе мониторинга телеграм-каналов Следственным комитетом выявлено видео, в котором жители многоквартирного дома в Инкермане сообщают об упавшей потолочной отделке в квартире. Несколько лет назад управляющая компания устранила течь крыши, однако прогнившие балки представляют угрозу для проживающих здесь граждан. Вместе с тем уполномоченные работники решать существующую проблему отказались, предложив жильцам сделать это самостоятельно.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка доводов граждан из социальных сетей о бездействии управляющей компании в Инкермане. В настоящее время следователями следственного отдела по Балаклавскому району проводится осмотр жилища, изучается документация управляющей компании, действиям работников которой будет дана процессуальная оценка.

Также сообщается, что прокуратура Севастополя проверит информацию из соцсетей и СМИ и даст оценку полноте принимаемых мер по содержанию и ремонту многоквартирного дома №17 по ул.Толбухина в Инкермане.