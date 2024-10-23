Севастопольские водители автобусов будут соревноваться в Сочи

Всего за звание лучшего водителя страны будут бороться более 70 конкурсантов из разных регионов России.

На трассе «Сириус Автодром» в Сочи 24 октября состоится Межрегиональный конкурс водительского мастерства «Водитель года-2024». Севастополь представит команда ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» в составе Олега Гуркова (он капитан команды) и водителей Анастасии Фроловой (автобус большого класса), Романа Коваленко (средний класс) и Марины Саушкиной (малый класс). Соревнования направлены на повышение престижа профессии водителя, стимулирование роста профессионального мастерства и безопасности дорожного движения.

В прошлые годы конкурс был двухдневным, теперь же из-за явного дефицита водителей время проведения испытаний сократили до одного дня, сохранив при этом прежнюю программу соревнований.

Организаторы утверждают, что для водителей это станет еще одной формой обмена опытом, представления новых решений и формирования современных представлений о путях развития общественного транспорта.

Особо следует сказать о трассе «Сириус Автодром»: это место проведения так называемых «королевских гонок» среди спортивных автомобилей. Несмотря на это, буквально каждый водитель мечтает выйти на эту трассу и продемонстрировать свое мастерство вождения.

В ходе конкурса участники должны будут показать навыки быстрого принятия решений, а также умение плавно начинать движение, безопасно проходить трассу, тормозить, подъезжать к остановочным комплексам, перестраиваться, маневрировать и многое другое.

Будем болеть на наших!