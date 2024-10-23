Севастопольская семья победила на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Сергей и Наталья Куртуковы воспитывают четверых детей. Глава семьи — сотрудник МЧС, отдал службе 29 лет, имеет десятки ведомственных наград. Жена работает бухгалтером. В 2005 году в семье родились сыновья Егор и Данил, а спустя четыре года — снова двойня: дочери Алина и Диана. Первая увлекается конным спортом, а ее сестра — рисованием. Девочки награждены грамотами за участие в фотоконкурсах, патриотических играх, экологических акциях, культурных мероприятиях. Данила — спортсмен, имеет награды за победы на футбольных турнирах и первенствах. Егор — призер творческих конкурсов.

Всего во Всероссийском конкурсе «Семья года» приняло участие более 11 тысяч семей. Победителями стали 88, получив дипломы в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском Дворце.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.