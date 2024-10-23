Роспотребнадзор подвел итоги сезона активности клещей в Крыму

В связи с окончанием сезона активности клещей Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю подвело итоги мониторинга по инфекциям, передающихся клещами.

В 2024 году зарегистрировано два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 69 случаев клещевого боррелиоза и 40 — марсельской лихорадки.

Обращаемость населения в медицинские организации по поводу укусов клещей остается на уровне среднемноголетних показателей. Исследовано 1,5 тысяч клещей, снятых с людей. Положительные результаты выявлены в 9,6% случаев на зараженность клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом.

В течение сезона активности клещей в 2024 году проведены акарицидные обработки на площади 3150 га, в т.ч. в летних оздоровительных учреждениях — на 284 га, а также 448 га на 43 туристических маршрутах

Вакцинировано и ревакцинировано 3643 человек, серопрофилактика проведена в 167 случаях.

Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение двух недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага.

Курс вакцинации против КВЭ следует проводить заранее! Иммунизация проводится двукратно: первую прививку рекомендуется сделать в октябре, вторую — через 5-7 месяцев. Минимальный интервал между прививками 1-2 месяца. Вакцинация должна завершиться за две недели до выезда в природный очаг инфекции, ревакцинация проводится через год. Поэтому октябрь — самый удачный месяц для начала проведения вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

Лицам, не привитым против клещевого энцефалита, в случае присасывания клеща, необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, введение которого проводится после получения результатов исследования клеща.