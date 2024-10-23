Моделисты России встретятся на «Севастопольском бастионе»

На IV Всероссийском фестивале стендовых моделей и миниатюр «Севастопольский бастион» свои работы представят участники из Севастополя, Крыма, Калининграда, Пятигорска, Москвы, Таганрога, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербурга и других городов.

С каждым годом география участников и количество посетителей фестиваля увеличивается: в прошлом году его посетили более 2,5 тысяч человек.

— Есть участники, которые посетили наш фестиваль и, впечатлившись работами мастеров, решились на создание собственной модели, — рассказал председатель общественной организации «Союз моделистов Севастополя» Андрей Макарчук.—– Меня, как организатора фестиваля этот факт очень радует. Это значит, что «Севастопольский бастион» интересен севастопольцам.

В рамках фестиваля пройдет выставка-конкурс моделей по нескольким номинациям: флот, авиация, техника в трех возрастных категориях. Помимо выставки предусмотрена программа мастер-классов для начинающих и профессиональных моделистов: «Моя первая модель», роспись фигур и техники, создание «водной глади», фототравление. Будет работать игровая комната, где все желающие смогут познакомиться с уникальным развивающим конструктором «Кубер» и попробовать собрать свою первую модель.

Одной из задач фестиваля организаторы считают популяризацию стендового моделизма как вида технического и художественного творчества.

Моделизм — это не просто механическая сборка модели, это еще и приобщение к истории. Для этого человек изучает фото- и видеоматериалы с данным образцом техники, чертежи. Если делает диораму — изучает исторические события. Это чрезвычайно увлекательный процесс погружения в великое историческое прошлое России.

Фестиваль пройдет 1-5 ноября на площадке Дома офицеров Черноморского флота: ул.Ленина, 9.