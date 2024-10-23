Хотят от футболистов самоотдачи и побед

Болельщики футбольного клуба «Севастополь» для поддержки команды рисуют огромные баннеры и разворачивают их на стадионе во время матчей.

Матч 30-го тура Лиги Б, в котором севастопольская команда встречалась на своем поле с ФК «Ростов-2», состоялся 19 октября. Наши проиграли со счетом 0:2.

Несмотря на поражение, поддержка болельщиков оставалась, как всегда, сильной. Фанаты ФК «Севастополь» подготовили к игре огромный баннер с надписью «ПОКА СЕРДЦА ДЛЯ ЧЕСТИ ЖИВЫ». Этот девиз должен был вдохновить команду на самоотдачу и напомнить о важности защиты чести города и клуба.

Создание баннера заняло сутки. В процессе участвовал десяток активистов из группы «Севастопольские фанаты». Большую часть времени пришлось искать ткань определенного цвета. Наметкой букв, раскрашиванием их и сшиванием полотна фанаты занимались до поздней ночи.

«Я хочу пожелать, чтобы они как можно чаще дарили болельщикам положительные эмоции, а также победы. Мы ждем, чтобы команда вышла в следующий дивизион, ведь она этого достойна. Только с этой верой, наверное, болельщики сюда и ходят», — рассказал после игры болельщик клуба Николай Попов.

Каждый сезон «Севастопольские фанаты» стараются создавать несколько баннеров для поддержки команды. Полотнище с лозунгом используется всего один раз, но иногда старыми баннерами закрывают пустующие сектора на стадионе.

В прошлом сезоне «Севастопольские фанаты» активно поддерживали родную команду в первых играх Лиги Б, а ранее они болели за нее на матчах Крымского футбольного союза и на чемпионате Украины.

Активисты также организуют субботники, чтобы молодежь не только поддерживала клуб, но и делала свой город чище.