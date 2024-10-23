Горлов признал, что требовал взятку

Следователи в рамках оперативной разработки задержали с поличным бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова при получении взятки в 6 млн рублей, которую он требовал у представителя ПАО «Севастопольгаз» (передана в октябре в госсобственность региона).

Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, посредником в передаче денег выступил приятель Е.Горлова Максим Ларин. Он и экс-чиновник на допросе признали вину.

«Горлов был задержан в августе 2024 года при получении 6 млн рублей от Ларина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Они признали вину», — говорится в документах.

Минимальное наказание по этой статье — штраф три миллиона рублей, максимальное — 100-кратный размер суммы взятки или лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки.

Уголовное дело было возбуждено 25 августа этого года в главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Басманным судом Москвы бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде ареста до 25 октября.