Делает флейты и играет на них

Изготавливать деревянные флейты и играть на них Анастасия Гиль научилась относительно недавно. Говорит, что этому своему увлечению обязана внезапно появившемуся свободному времени, которое она решила использовать для своего развития.

Была и третья причина — знакомство с известным музыкантом, композитором из Таганрога Андреем Ясинским, который каждое лето организует в Севастополе флейтовый кружок, с полным погружением в изучение музыки. А.Гиль вошла в число его учениц, тем более, что в детстве окончила музыкальную школу по классу домры.

— Это даже больше не про флейту, а про любовь к музыке, — рассказывает девушка.

Овладев искусством игры на флейте, она постепенно научилась делать их сама, и с удовольствием. В качестве подтверждения девушка показывает несколько изготовленных ею инструментов, разных по форме и дизайну.

О любви расскажет пимак

— Вот эта длинная — индейская флейта пимак. На родине и теперь у нас в Бельбекской долине ее называют более романтично — «любовная флейта». Согласно легенде, этот инструмент берут в руки юноши, которые хотят поведать избраннице о своих чувствах. Получается своеобразный вариант серенады для любимой. Тональность подходящая — индейский пимак отличает минорное, исключительно мягкое звучание, — рассказала флейтистка.

В подтверждение своих слов она играет глубокую по звучанию мелодию.

Сама флейта — настоящее художественное произведение. Оказывается, А.Гиль — человек творчески многогранный и может делать многое своими руками. В свое время она занималась изготовлением вручную деревянной посуды, а изготовление флейт — процесс куда более сложный и интересный.

Начинается с подбора материала. На такие флейты, в основном, идет древесина фруктовых или хвойных деревьев. Иногда нужный кусок древесины случается найти в лесу, а иногда бывает, что повезет отыскать материал на «Авито». В этом смысле А.Гиль повезло: конкретно этот пимак девушка сделала из ветки засохшей на ее садовом участке вишни.

Как выяснилось, начать делать флейту следует с подбора цельного куска древесины. Его сначала раскалывают пополам, а потом вручную выбирают полость. Особый этап работы — сделать так называемое свистковое отверстие. После этого все склеивается, тщательно зачищается, обрабатывается под определенным углом. Как только канал готов, изготавливается особый «виток», за счет которого воздух попадает из предварительной камеры по закрытому каналу в основное отверстие.

Настраивается инструмент по пентатонике — пятиступенной интервальной системе, переходя от нижнего отверстия к последующим. При том, что на пимаке отверстий может быть от четырех до шести.

Бархатная окарина

Окарина — это еще один вид флейты, которые изготавливает А.Гиль. Это источник удивительно глубоких, проникающих бархатных звуков, тембром даже чуть-чуть напоминающих орган.

По словам девушки, такие флейты — очень древний музыкальный духовой инструмент и тоже индейские.

— Здесь немного другой принцип. Есть только одна камера, воздух также попадает через канал, он как бы разрезается через порожек и попадает в основную камеру, выходного отверстия нет, — показывает она на инструмент, беря его в руки и поднося к губам.

Действительно, звук окарины более приглушенный и пластичный, что называется, умиротворяющий, успокаивающий, живой.

На вопрос, для чего всё это, отвечает, что в первую очередь для погружения в волшебный мир музыки, любви, творчества. Но вот что интересно, в последнее время к ней стали все чаще обращаться знакомые и незнакомые музыканты с просьбой изготовить флейту на заказ.

Каждая флейта, изготовленная А.Гиль, индивидуальна и неповторима, настоящее произведение искусства, потому что сделана вручную.

— Мои инструменты — стамеска, наждачная бумага, которую я использую для шлифовки. Раньше занималась пирографией — выжиганием по дереву, что сейчас тоже очень пригодилось. Еще я рисую, пишу и надеюсь, что со временем все это перерастет во что-то большее, чем просто увлечение, — поделилась мастер.

А в завершение беседы искренне предложила: «Хотите попробовать сыграть?»