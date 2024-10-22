ВРП к 2027 году вырастет в полтора раза

В Севастополе к 2027 году ожидается полуторакратное увеличение валового регионального продукта (ВРП), по сравнению с ожидаемым уровнем 2024 года, и двукратное, если сравнивать с фактическими данными за 2022 год.

Об этом 21 октября на заседании городского правительства сообщил и.о. директора департамента экономического развития Алексей Попов, представляя экономический прогноз развития экономики города на 2025-й год и плановый период 2026-2027 годов.

По его словам, увеличение ВРП произойдет благодаря росту объемов добывающей и обрабатывающей промышленности, торговле и инвестициям в основной капитал.

В целом, прогнозируемое увеличение ВРП в Севастополе к 2027 году достигнет 435 млрд рублей.

По данным, представленным А.Поповым, в последние годы наибольший вклад в городской ВРП пришелся на госуправление и обеспечение военной безопасности (14,3%), торговлю (10,6%), строительство (8,6%), обрабатывающие производства (5,4%), операции с недвижимостью (26,3 %).

За 2023 год ВРП оценивается на уровне 261,5 млрд рублей, при индексе физического объема — 106,4%. На 2024 год ВРП прогнозируется до уровня 301,9 млрд рублей, с ростом 7%, по сравнению с 2023 годом.