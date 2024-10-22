Сельское хозяйство планируют развивать за счет растениеводства

Увеличение производства сельхозпродукции планируется в ближайшие годы достигнуть за счет продукции растениеводства. Так записано в прогнозном плане социально-экономического развития Севастополя на 2025-й и плановый период 2026-2027 гг, озвученный 21 октября на заседании правительства города.

Как сообщил и.о.директора департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов, в 2023 году было произведено продукции в объеме 2,7 млрд рублей, в 2024 прогнозируется сохранить этот уровень. А в 2025-2027 годах планируется рост до 2,8%, преимущественно за счет растениеводства.

Одним из факторов, негативно влияющих на развитие животноводства в регионе, является ограниченное количество земель сельхозназначения, отведенных под пастбища. По этой же причине в 2024 году объемы продукции животноводства будут немного ниже, чем в 2023 году. Однако с 2025 года ожидается восстановительный рост.