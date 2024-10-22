Продлили полномочия властей Крыма и Севастополя в сфере земельных отношений

Госдума одобрила на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях проект федерального конституционного закона о продлении срока действия полномочий властей Крыма и Севастополя по регулированию особенностей имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости до 1 января 2027 года (сейчас — до 1 января 2025 года).

Документ внесла в Госдуму группа парламентариев от «Единой России» в апреле. В первом чтении он был принят в сентябре, сообщает ТАСС. В изначальной версии законопроекта предлагалось продлить указанные полномочия до 1 января 2030 года. Авторы инициативы указывали, что продление необходимо для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, в том числе путем предоставления им в собственность бесплатных земельных участков. По их данным, в очереди на получение участка состоят 9 912 участников СВО и членов их семей, предоставлено в собственность бесплатно 826 земельных участков. Учитывая количество граждан, уже состоящих в очереди, и их увеличение, работа в указанном направлении будет продолжена в течение длительного времени, следует из документа.

Также сейчас до 1 января 2025 года на территории Крыма и Севастополя особенности отношений в рамках выявления и сноса незаконных капитальных объектов могут быть установлены нормативными правовыми актами этих субъектов РФ по согласованию с профильным федеральным ведомством. В пояснительной записке уточняется, что необходимость продления срока обусловлена важностью оптимизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в данном направлении, выработки единого механизма по сносу либо приведению в соответствие с действующим законодательством незаконных капитальных объектов.

Депутаты поддержали во втором чтении поправку, по которой срок действия всех указанных полномочий продлевается до 1 января 2027 года.