Население Севастополя будет расти за счет мигрантов и увеличения продолжительности жизни

Ожидается, что продолжительность жизни в Севастополе к 2027 году достигнет уровня 76,8 лет, а миграционный прирост за четыре года составит 28,9 тыс человек.

По крайней мере, такой прогноз представил 21 октября на заседании правительства и.о. директора департамента экономического развития Алексей Попов, докладывая экономический прогноз развития экономики города на 2025-й год и плановый период 2026 – 2027 годов.

Согласно прогнозу, население Севастополя в среднегодовом исчислении на 2023 год достигло уровня 559 тыс человек, а к 2027 году ожидаемая численность составит 578,7 тыс человек.

По словам А.Попова, рост произойдет благодаря увеличению продолжительности жизни и миграционному приросту. Последнее, по его словам, будет связано со стабильной привлекательностью Севастополя для проживания.