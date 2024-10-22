Город начинает жить в кредит, но очень осторожно

Утверждены основные направления государственной долговой политики Севастополя на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

«Основные направления долговой политики разработаны городским правительством с учетом налоговой и бюджетной политики и направлены на решение задач по сбалансированности городского бюджета», — сказано в постановлении.

Примечательно, что с 2015 по 2022 год у города госдолга не было. В 2023 году изменения бюджетного законодательства позволили Севастополю на выгодных условиях взять два бюджетных кредита. Первый — в 600 млн рублей по ставке 0,1% годовых направили на ремонт дорог. Кредит был погашен в апреле 2024 года. Расходы на обслуживание этого госдолга составили 0,4 млн рублей.

Второй бюджетный кредит — за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета был получен на срок до 15 лет под 3% годовых с правом досрочного погашения. Сумма кредита в документе «Об основных направлениях государственной долговой политики Севастополя» не указана, уточняется лишь, что расходы на его обслуживание в 2023 году составили 2,2 млн рублей, далее — ежегодно по 8,7 млн рублей.

В текущем году из федерального бюджета был получен кредит в сумме 304,9 млн рублей на 15 лет по ставке 3% годовых на строительство автомобильной дороги «Проспект Античный». Расходы за его обслуживание составят 9,1 млн рублей ежегодно.

Госдолг Севастополя на 1 сентября 2024 года составил 597,1 млн рублей — это 2% от суммы налоговых и неналоговых доходов городского бюджета.

В следующем году для продолжения прокладки Античного проспекта также планируется взять бюджетный кредит в 440,5 млн рублей на тех же условиях.

Контроль рисков

Что касается долговой политики на будущее, допускается, что опережающий рост расходов социальной направленности заставит правительство города привлекать заемные средства для покрытия дефицита бюджета. Поэтому в постановлении прописаны условия для минимизации обслуживания долга и сохранения государственного долга на экономически безопасном уровне. Оговаривается, что объем госдолга к общему объему доходов годового бюджета Севастополя (без учета безвозмездных поступлений) не может быть выше 50%.