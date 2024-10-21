Выселяли из деревни Мамашай, а возвращаются в село Орловку

Прокуратура Севастополя в судебном порядке защитила жилищные права мужчины, отец которого был депортирован из Крыма в 1944 году.

Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению 69-летнего жителя Республики Крым. Установлено, что отец заявителя в 1944 году выселен из деревни Мамашай Бахчисарайского района Крымской области в Узбекскую ССР. Действующим законодательством признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. Однако в марте 2024 года Департамент капитального строительства Севастополя отказал в принятии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, как родственника жертвы политических репрессий, ссылаясь на то, что его отец был выселен из Крымской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что деревня Мамашай в августе 1945 года переименована в село Орловку и в настоящее время входит в состав Качинского муниципального округа Севастополя.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление о возложении на департамент обязанности поставить его на учет в качестве нуждающегося в обеспечении жилыми помещениями. Иск прокурора удовлетворен.

По данным департамента капстроительства Севастополя на 1 октября 2024 года на учете в качестве нуждающихся в жилье как реабилитированные состояло 425 человек (424 семьи).