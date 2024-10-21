Рост цен на фрукты и овощи объяснили жарой и заморозками

Цены на картофель, овощи и фрукты выросли в Крыму и Севастополе по сравнению с прошлым годом, несмотря на начавшийся сбор урожая, следует из данным Крымстата. Рост связан с тем, что на полуострове из-за заморозков и засухи урожай многих культур оказался намного ниже прошлогоднего, и восполнять дефицит пришлось привозными продуктами, пояснили ТАСС в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

Вопрос о стоимости продуктов на полуострове, а также о мерах для сдерживания роста цен поднимается на протяжении всех 10 лет после воссоединения с Россией. Украина вскоре после Крымской весны запретила поставки своей продукции на полуостров и разрушила существующие логистические связи. Ситуацию разрешили ввод в эксплуатацию Крымского моста в 2018 году, строительство оптово-распределительных центров на полуострове, открытие сухопутного коридора в обход Азовского моря в 2022 году.

«Анализ динамики цен на фрукты и овощи из перечня социально значимых продовольственных товаров за 2024 год <...> совпадает с динамикой этих овощей и фруктов по Республике Крым, Южному Федеральному округу и Российской Федерации в целом. Жара негативно сказалась на урожае в Крыму в этом году. [На полуострове] ранние овощи пострадали больше всего: урожайность снизилась на 20-40% в зависимости от вида, плодово-ягодные культуры потеряли не более 10% урожая», — говорится в ответе департамента на запрос ТАСС.

Цены на продукты

В департаменте уточнили, что анализировались цены на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, свеклу, помидоры, огурцы, яблоки.

Согласно данным на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, с начала года в Крыму цены на картофель выросли почти на 62% — а по отношению к сентябрю прошлого года они на 54,4% выше. Цены на капусту выросли на 71,39% и 38,56% соответственно, на лук цена с начала года немного снизилась, но выше прошлогодних показателей на 16,6%. Цены на морковь почти не изменились, а на свеклу даже снизились по сравнению с сентябрем 2023 года. Стоимость помидоров и огурцов, традиционно снизившись почти вдвое по сравнению с зимней, оказалась выше показателей прошлого сентября на 17% и 67% соответственно, а яблоки оказались на 32% дороже, чем на начало 2024 года, и на 21,9% — чем год назад.

В Севастополе, по информации Росстата, динамика по большинству позиций немного сдержаннее: так, цена на картофель на 40,55% выше, чем год назад, на капусту — на 38,25%, на лук — на 6%, на помидоры — на 11%, на яблоки — на 19,27%, а стоимость свеклы и моркови даже снизилась — примерно на 4%. При этом цена огурцов выросла почти вдвое.

При этом, судя по опубликованной статистике, в Крыму и Севастополе также отмечается рост цен на виноград — 11,5% и 49,14% соответственно. Ранее сообщалось, что погодные условия на полуострове повлияли и на урожай этой ягоды, которая является одной из основных сельхозкультур в обоих регионах.

«Овощи и фрукты, которые выращиваются в Крыму не покрывают потребности населения, поэтому их ввозят на полуостров с территорий Южного Федерального округа. Основным логистическим маршрутом поставки товаров в город является сухопутный. В настоящее время в региональные торговые сети товары поступают ежедневно из распределительных центров, расположенных в Республике Крым. Поставки осуществляются без перебоев и в необходимом объеме», — добавили в севастопольском департаменте, поясняя динамику цен.