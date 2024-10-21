Прокуроры проверят организацию питания в школах и детских садах

Особое внимание будет уделено соблюдению контрактной системе закупок, качеству и сбалансированности питания, ценообразованию.

При подготовке к новому учебному году прокуроры уже принимали контрольные меры, но риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими.

«В связи с этим глава надзорного ведомства Игорь Краснов поручил прокурорам оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных, муниципальных детских садов и школ», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием, соблюдение порядка льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям участников специальной военной операции.

«Особое внимание будет уделено исполнению законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, качеству оказываемых услуг сторонними организациями, ценообразованию, сбалансированности рациона по количественным и качественным показателям. Надзорными мероприятиями также охвачены вопросы соблюдения порядка поставки продуктов питания, наличия документов и маркировки, подтверждающих их качество и безопасность», — подчеркивается в сообщении.

К надзорным мероприятиям также будут привлечены специалисты территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС России, а также представители родительских комитетов.

При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их незамедлительное устранение.