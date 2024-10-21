Назначен новый заместитель губернатора

На заседании правительства Севастополя назначен еще один исполняющий обязанности заместителя губернатора. Им стал Дмитрий Григорьевич Галкин.

Новый зам, пока с приставкой и.о., займется вопросами капитального строительства, а также все подведомственные организации, включая единую дирекцию заказчика. По словам губернатора Михаила Развожаева, у Д.Галкина большой опыт работы в строительстве в том числе на Новых территориях. До недавнего времени эта сфера была в ведении Павла Иено. Теперь, по словам губернатора Михаила Развожаева, тот сосредоточится на вопросах транспорта и транспортной инфраструктуры. В частности, он продолжит курировать строительство яхтенной марины в Балаклаве, которая сейчас выходит в активную фазу реализации.

Известно, что до этого Д.Галкин работал в системе Министерства обороны — занимал пост начальника управления по руководству деятельностью Военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе, где в том числе курировал развитие инновационной инфраструктуры.

Восемь замов

У губернатора Севастополя должен быть один первый заместитель и еще семеро — просто заместителей. С октября 2023 года простых замов стало восемь — Николай Приставка стал отвечать за госимузество и земельные ресурсы. В августе 2024 года был арестован и.о.заместителе губернатора Евгений Горлов, он отвечал за коммунальное хозяйство и охрану природы. В сентябре — зам Александр Кулагин стал депутатом заксобрания и покинул должность замгубернатора. Его ответственности распространялась на социальную сферу и медицину. Теперь же замов полный комплект.

Чтобы избавиться от приставки и.о замы губернатора Севастополя должны пройти согласование в заксобрании.

На том же заседании было объявлено о включении директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского в состав городского правительства.