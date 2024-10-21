К пятнице обещали затопить везде

По его словам, в минувшие выходные часть котельных уже запустили по заявкам учреждений социальной сферы. Он также обратился к своему заместителю Игорю Михееву, поручив проконтролировать запуск отопления во всех школах и детских садах. Тот ответил, что все образовательные учреждения уже подали заявки.

— К пятнице мы должны полноценно запустить систему, чтобы она заработала, — поручил подчиненным М.Развожаев.

Он также приказал полностью наладить обратную связь — от ЦУРа до службы «112», чтобы люди сообщали, где и какая котельная не заработала после запуска.

— Сегодня дадим информацию: запустим два телефона в департаменте городского хозяйства и телефон в Госжилнадзоре, — пообещал губернатору его первый зам Алексей Парикин.

— Я прошу к вечеру завтрашнего дня опубликовать, где система запущена, чтобы люди могли сверяться и, если у них нет тепла, давать обратную связь. В том числе, что касается завоздушивания систем и каких-то еще точечных вопросов, — снова обратился к подчиненным М.Развожаев.

Несмотря на благостный отчет о плановой подготовке к началу отопительного сезона, в телеграм-канале губернатора под постом от 19 октября об отоплении севастопольцы оставили почти 300 комментариев. Было больше, но те, что содержат бурное недовольство холодом в квартирах, админы удаляли, объясняя это нарушением правил пользования чатом. А к вечеру возможность оставлять комментарии и вовсе была ограничена.

В понедельник, 21 октября, «Севастопольская газета» обратилась в ГУП «Севтеплоэнерго» с вопросом, когда ждать публикацию графика подключения котельных. В пресс-службе тепловиков ответили, что отопительный сезон официально стартует 25 октября, поэтому до этой даты никаких графиков публиковаться не будет.