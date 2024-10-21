Якорь — символ надежды на спасение

У храма Святителя Николая Чудотворца выставлена коллекция из 26 якорей. Первый экспонат подарили приходу 10 лет назад.

— По доброй традиции Никольскому приходу, окормляющему моряков и рыбаков, дарят якоря предприятия и организации, связанные с морем. Первый якорь храм принял в дар в мае 2014. А 3 октября 2024 года якорь храму подарил Юридический факультет СевГУ. Это уже 26-й по счету — рассказала редактор приходского вестника «Пилигрим» Марина Черникова.

Маленький адмиралтейский якорь 19 века — подарок от будущих юристов — установили рядом с огромным якорем 18 века. Его преподнес храму командующий Черноморским флотом Игорь Осипов в честь 230-летия победы эскадры Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 году. Этот якорь вполне мог принадлежать одному из российских кораблей, участвовавших в той битве.

Самые старые экземпляры в коллекции — с турецких галер 17 века. На табличках около каждого якоря указано, кто его подарил и по какому поводу. Среди дарителей: ЧВВМУ им.Нахимова, спасательное судно «Коммуна», Севастопольская таможня, средняя школа №61, кадеты Президентского кадетского училища.

То, что храму Святителя Николая дарят якоря вполне логично. Этот святой считается покровителем моряков, а якорь в православии символизирует надежду на спасение. Да и храм построен в Камышовой бухте, где живут люди, чья жизнь связана с морем.