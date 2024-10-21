Хотят ввести новые правила обращения с коммунальными отходами

Изменения коснуться способов накопления мусора, складирования веток и листвы на контейнерных площадках, мусороперегрузочных станций и деятельности региональных операторов. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО, курирует мусорную реформу).

Основные новшества включают в себя совершенствование процедуры заключения договора, регулирование способов накопления ТКО, установление требований к перегрузочным станциям, корректировку оснований лишения статуса регоператора через суд или без. Также документ исключает обязанность регоператоров по ликвидации несанкционированных свалок, этот вопрос будет отдельно решаться в рамках законопроекта, который подготовило Минприроды.

Кроме того, впервые вводится понятие графика вывоза ТКО. Он необходим при бестарном способе сбора мусора. Правилами также запрещается складирование веток и листвы на контейнерных площадках. По мнению специалистов РЭО, веткам нечего делать на сортировке, и собирать их нужно раздельно. Поэтому регионы должны проработать вопрос о том, как организовать на своей территории сбор таких отходов.

Мусорная реформа в России идет на протяжении нескольких лет, при этом ее результаты не совсем очевидны. Предполагается, что проект постановления будет подписан в текущем году.