Городской бюджет на 2025 год запланировали с дефицитом в 4,7 млрд рублей

Сформированный проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-27 годов одобрили 21 октября на заседании городского правительства, чтобы передать в Законодательное собрание.

Проект представила и.о.директора департамента финансов Надежда Матюш.

Она доложила, что общий объем доходов на 2025 год запланирован в размере 65,8 млрд, на 2026-й — 69,4 млрд, на 2027 — 62,3 млрд рублей. Расходы бюджета в 2025-2027 годах составят соответственно 70,5 млрд, 74,4 млрд и 67,7 млрд рублей. Дефицит бюджета планируется на уровне 4,7 млрд в 2025 году, 5 млрд — в 2026 году и 5,4 млрд — в 2027 году. Покрыть дефицит планируются кредитами от кредитных организаций, но нужно искать и какие-то дополнительные источники.

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2025 год запланирован в сумме 31,6 млрд, на 2026 год — 33,4 млрд, на 2027 — 36 млрд рублей.

Расходы бюджета на 2025 год сформированы в объеме 75 млрд рублей с учетом сохранения социальной направленности. На финансовое обеспечение социально-культурного сектора города на этот год предусмотрено почти 48% средств, это 33,7 млрд руб. На ЖКХ планируется выделить 29,3 млрд рублей.

Резервный фонд правительства Севастополя составит по 400 млн рублей ежегодно.

Госпрограммы планируется финансировать следующим образом: из 33,7 млрд рублей доля образования составит 38% (12,9 млрд руб), социальной политики — 30% (10 млрд руб, здравоохранения — 25% (8,3 млрд руб);

Как прозвучало на заседании правительства Севастополя, 23 октября проект бюджета будет передан на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.

Напомним, что в бюджете-2024, который содержал показатели и двух следующих лет, для 2025 года были предусмотрены следующие показатели: доходы — 56,3 млрд рублей, расходы — 60,6, поэтому дефицит планировался на уровне 4,2 млрд рублей.