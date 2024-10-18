Жительницу Херсонской области задержали в Крыму за шпионаж

На территории Крыма задержали женщину — агента СБУ — за шпионаж в Херсонской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержана гражданка Украины 2001 г.р., которая передавала в Службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах РФ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку посредством интернет-мессенджера Telegram сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области», — сообщили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая арестована.