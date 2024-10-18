Волонтеры рассказали, как помогают СВО и какая помощь нужна им самим

В маленьком подвальчике в Камышовой бухте кипит большая работа: девушки плетут маскировочные сети. Нехитрое приспособление скрывает от глаз врага технику и позиции наших бойцов, спасая им жизни.

Производство сосредоточено в одном помещении общественного фонда «Круговорот добра»: два стеллажа с натянутой основой и специальное самодельное устройство для нарезки рулонов спанбонда на ленты. Работает совсем небольшая группа волонтеров. Сотрудница фонда Галина Сек называет их «наши девочки-паучки».

— В октябре 2022 года открылся фонд. Мы начинали с помощи малоимущим людям, которые приходили сюда взять продукты, одежду и какие-то необходимые вещи. Потом решили помогать нашим парням. У всех у нас очень много знакомых на СВО: у кого-то муж, у кого-то брат, — рассказала Г.Сек.

Для плетения сетей необходимы основа, похожая на волейбольную сетку, и синтетический материал спанбонд. Его закупают в рулонах на маркетплейсах и нарезают на специальном самодельном станке на ленты, которые вплетают в сеть. Работа очень простая, но ручная и продвигается медленно. Поэтому главная ценность в подобных фондах — это сами волонтеры: чем их больше, тем быстрее идет работа.

Спрос на маскировочные сети на линии боевого соприкосновения можно измерять сотнями километров, это один из расходных материалов войны. Сети рвутся, горят, приходят в негодность. И тут же им на замену нужны новые, которые кто-то должен сплести и привезти.

— Всего, начиная с июня 2024 года, мы изготовили 13 сетей размером три на шесть метров. Учимся, нас становится больше, поэтому скорость работы увеличивается, — рассказала волонтер Марина.

Стоимость материалов на одну сеть — около трех тысяч рублей.

Нужна помощь

— В соцсетях мы просим помощи. Нам переводят по 50-100 рублей, иногда по тысяче. На эти деньги мы покупаем материалы, — рассказала Г.Сек. — Кто-то приносит помощь прямо в фонд.

Девушки пришли сюда по зову сердца, узнали о фонде из социальных сетей и репортажей в СМИ.

— Я увидела по телевизору сюжет о новом пункте плетения сетей, запомнила адрес и тоже пришла, — рассказала волонтер Юлия.

Без помощи неравнодушных людей работа бы остановилась, фонду нужна помощь, которая посильна каждому.

— Нам нужны девушки, которые будут плести сети. Это работа абсолютно добровольная, можно приходить в любое удобное время, уделяя этой работе столько времени, сколько можете. Мы всему научим. От нас — дружная компания, чай и кофе, — призывают в свои ряды неравнодушных людей волонтеры

«Круговороту добра» нужны средства на закупку материалов, парафин и банки для свечей, или личная помощь в работе. Вас ждут на ул. Правды, 17. Телефон: +7 (978) 698-03-93.