Строят дороги к морю

В Крыму продолжается работа по строительству съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале прокомментировал ход выполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о совершенствовании транспортной инфраструктуры на полуострове.

Строительство и реконструкция автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш уже завершены. Ее протяженность — более 60 километров, предельная стоимость проекта — более 49,6 млрд рублей.

В числе важных проектов строительство и реконструкция автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида.Арт». Протяженность этой трассы — около 32 километров, стоимость — более 23,6 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2027 года. Реализация проекта разделена на три этапа, первый из которых планируется завершить в следующем году.

Еще одним важным проектом глава республики назвал строительство дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное. Строительная готовность объекта на первом этапе — 100%, на втором этапе работы будут завершены до конца 2025 года.

В планах на ближайшее будущее — строительство и реконструкция автодороги Белогорск – Приветное. В настоящее время ведется работа по включению этого объекта в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Также в числе приоритетов — планы по строительству и реконструкции автодороги для туристического комплекса «Золотые пески России» в границах городского округа Евпатория с переносом за железную дорогу.

Про словам С.Аксенова, ввод в эксплуатацию этих и других объектов транспортной инфраструктуры позволит крымчанам и гостям полуострова сократить время в пути и путешествовать с большим комфортом, будет способствовать развитию курортной сферы и экономики республики в целом.