Стобалльников и их преподавателей будут премировать

Выпускники средних школ, получившие на ЕГЭ стобалльный результат и их преподаватели будут получать дополнительные денежные выплаты. Постановление об этом принято 18 октября на заседании правительства.

В 2023-2024 учебном году 22 севастопольских выпускника получили максимальный результат по ЕГЭ, половина из них сдали на 100 баллов профильную математику.

Премировать стобалльников начнут с текущего года. Размер премии составит 50 тыс рублей за каждый предмет, сданный на 100 баллов.

При этом преподаватели будут получать 100 баллов. В случае, если ученика-стобалльника готовили несколько педагогов, вознаграждение им выплатят пропорционально.

Напомним, что раньше было принято решение о премировании победителей и призеров победителей заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад.