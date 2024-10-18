Станет проще зарегистрировать дома на несколько семей и оформить хозпостройки

Документ помогли разработать специалисты Росреестра.

Как сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю, закон разделен на два блока. В первом речь идет о вспомогательных объектах, созданных до 1 января 2013 года. Это сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы, навесы и другие хозяйственные постройки, которые расположены на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Сейчас для их регистрации требуется выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и так далее. Новый закон вводит упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов. Данные об объектах будут вноситься в ЕГРН на основании оценочной документации или технического паспорта. Важно, чтобы у человека было право на земельный участок, а постройки были указаны в техническом или государственном реестре домовладения до 1 января 2013 года. На самовольные постройки, подлежащие сносу, норма не распространяется.

Во втором блоке узаканивается упрощенный порядок регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей.

В 1960-1970 годах людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Проблема в том, что у таких домов единый земельный участок, общая стена и общие коммуникации, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав собственности. Закон распространяет упрощенный механизм на двухсемейные дома блокированной застройки, возведенные до 14 мая 1998 года и земельные участки под ними. Воспользоваться новыми нормами можно будет в случае, если количество домов блокированной застройки в одном ряду не превышает двух.

Закон о новых упрощениях вступит в силу после того, как будет одобрен Советом Федерации и подписан Президентом.