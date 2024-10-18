Отопление включат 25 октября

Отопительный сезон 2024-2025 гг. начнется 25 октября. Такое решение принято 18 октября на заседании городского правительства.

Губернатор Севастополя распорядился начать отапливать объекты социальной сферы уже с понедельника 21 октября, а с пятницы 25 октября начать подавать тепло в многоквартирные жилые дома.

По данным гидрометцентра, 18, 19 и 20 октября в Севастополе температура воздуха ночью — 5-7°C тепла, днем — 11-13°С. В понедельник, 21 октября, днем станет чуть-чуть теплее — до 13-15°С, ночная температура не изменится.

В Симферополе топят, в Ялте ждут

В Симферополе с 18 октября стартовал отопительный сезон, а отапливать объекты социальной сферы начали еще раньше.

В Ялте с 18 октября начали отапливать детские сад, школы, больницы. О полноценном включении отопления в домах ялтинцев пока не сообщается, там рассчитывают на обещанное с 21 октября синоптиками потепление.

В 2023 году в Севастополе отопительный сезон начался 27 октября.