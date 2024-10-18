Определен самый «народный участковый» города-героя

Жители Севастополя выбрали участкового, который будет представлять город в финале Всероссийского конкурса на федеральном уровне. Победителем второго регионального этапа конкурса «Народный участковый-2024» стал старший участковый уполномоченный полиции по Нахимовскому району старший лейтенант полиции Денис Жидков.

Он набрал 3876 голосов в онлайн-голосовании на сайте городского УМВД.

Второе место у участкового уполномоченного ОМВД России по Гагаринскому району старшего лейтенанта полиции Юлии Бочковой (428 голосов), третье — у участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Ленинскому району старшего лейтенанта полиции Виктора Шибы (207 голосов).

Победитель будет бороться за звание «Народного участкового» страны. Итоги конкурса подведут в канун профессионального праздника — Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.