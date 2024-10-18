Начало ремонта моста у вокзала приближается

Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя 4 октября 2024 издал распоряжение о разработке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция двух путепроводов на автомобильной дороге 67 Н-432 ул.Вокзальная, км 0+037 и км 0+120».

Напомним, что путепровод у железнодорожного вокзала в Севастополе, построенный в 1948 году и реконструированный в 2013 году, был признан предаварийным после обследования в 2019-м. Проектную документацию для реконструкции за 14,39 млн рублей поручили выполнить ООО «Веста» к концу 2021 года. В августе 2024-го к госконтракту было составлено допсоглашение, которым сумма работ удваивалась, а срок сдачи переносился на конец 2025 года.

Реконструкция будет включать замену пролета старой части путепровода — левой, если ехать от центра, ремонт сопряжений и доведение габарита тротуаров на путепроводе до нормативной.

Ремонт планируется провести в 2026 году.

Напомним, что проект реконструкции путепровода у железнодорожного вокзала в 2012 году сделала севастопольская фирма ЧАО «Севастопольский Стройпроект». Ее правоприемник существует и сейчас. К старому пролету был достроен новый, что позволило увеличить количество полос для проезда автотранспорта с трех до пяти. Были и другие предложение по организации транспортных потоков в районе вокзалов, но горд выбрал самое дешевое.