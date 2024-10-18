Говорили о первой обороне города

По словам модератора фестиваля, советника директора Музея обороны Дмитрия Серова, аналогичные мероприятия проходят в разных регионах России, в Севастополе — на площадке Музея героической обороны Севастополя — кинотеатре «Украина».

В работе форума приняли участие ученые Севастопольского государственного университета, Московского государственного университета, музейщики, историки, общественные деятели, представители регионов, реконструкторы. Последние «подсветили» мероприятие историческими костюмами, предметами быта.

Сомодератором форума стал заместитель директора института общественных наук и международных отношений СевГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Вадим Хапаев. Он оценил задачу форума не только с точки зрения ретроспективы, но и разговора о проблемных моментах, связанных с Крымской войной и ее современным восприятием.

— Существует большой разброс мнений о том, чем была эта война для России: от формулировок про «унизительное поражение» до недавних слов министра культуры РФ Ольги Любимовой о конечной победе России, — рассказал «Севастопольской газете» В.Хапаев.

Оговорившись, что из контекста высказывания министра не очень понятно, когда именно была одержана эта победа — в 1856 году или когда по инициативе России был разорван Парижский договор 1870 года. Спектр и разброс мнений таков, что требуется их осмысление. Есть также несколько парадоксальных мнений. В.Хапаев также обратил внимание на недостаточность популяризации Крымской войны.

— Казалось бы, это то событие, к которому в начале 20 века было обращено столько внимания. Да, есть прекрасные литературные произведения Толстого, Станюковича и Крапивина, но их явно недостаточно в кинематографе. Есть фильм Александра Хонжонкова «Оборона Севастополя» 1911 года, с которого началось российское полнометражное кино, но на этом все! Можно еще вспомнить фильм «Адмирал Нахимов», но в целом, он посвящен не обороне Севастополя, — высказал свое мнение ученый. Он также отметил полное отсутствие в российской культуре театральных произведений на эту тему.

— Почему существуют такие перекосы в восприятии этой войны, вот вопросы, которые, я надеюсь прозвучат в ходе дискуссии, — продолжил В.Хапаев.

В рамках форума прозвучали более 15 различных докладов и сообщений.