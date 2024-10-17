Выращивают загадочные кактусы и суккуленты

Стороннему человеку невозможно понять, как эти растения могут целый месяц обходиться без влаги, не бояться яркого солнца, расти на камнях и скалах, иногда при полном отсутствии плодородной почвы.

Но это совсем не удивляет тех, для кого эти самые растения — серьезное увлечение. Уж они-то могу рассказать о них такое!

Увидеть и приобрести растения из этой интереснейшей группы и, возможно, заразиться суккулентоманией или стать убежденным кактусианцем можно было 13 октября на очередной, но последней в этом году ярмарке кактусов и суккулентов. Мероприятие можно смело назвать собранием клуба по интересам, члены которого разделены разве что торговыми столами, на которых выставлен живой товар.

— Они непритязательны, необычны и легко украсят ваш пустынный подоконник, — чаще всего звучит в ответ на вопрос: «Ой, что это?»

Большинство продавцов и покупателей говорят «на одном языке»: гастерия, литопс, крассула, пахиверия, эхеверия, адениум...

Большинство суккулентов на ярмарке по форме напоминают цветки розы, иногда окрашенные в цвета от нежно розового до бордового и даже коричневого. В основном, растения комнатные, но есть и те, что можно высаживать в открытом грунте. К ним накануне холодов интерес особый. Например, упругие соцветия семпервивума — каменной розы обычно высаживают на альпийских горках.

Удержаться, чтобы не купить еще и еще один не получается. Покупаем семь разновидностей. Обещают, что до весны продержатся, а там уж будет такая красота!

К кактусам — отношение умилительное. Миниатюрный литопс привлекает своими нежными цветами, а дальше следуют привычные восклицания и предостережения: «Смотри, а этот какой малюсенький!» или «Не трогай, колючий!»

Напоследок останавливаемся около колеуса. Это травянистое растение, не суккулент, не кактус, но тоже очень красивое и похожее на крапиву. Выбираем желто-малинового колеозавра и еще колеус хейнс с розовато-лиловыми листьями.

Все, до весны!