В Крыму задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью

Аферисты решили, что если объектами недвижимости давно никто не пользуется, можно попытаться их присвоить.

Полицейские задержали двоих подозреваемых, незаконно оформлявших земельные участки в Крыму, ущерб составил более 30 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По предварительной информации, с 2021 по 2023 год аферисты искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которыми длительное время никто не пользовался. После этого с помощью поддельных документов оформляли договоры купли-продажи и нелегально приобретали право собственности на недвижимость. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей», — сказала она.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска изъяты компьютерные носители информации, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На имущество задержанных наложен арест.

Выяснилось, что один из фигурантов может быть причастен к совершению крупной кражи.