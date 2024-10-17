Управление труда и соцзащиты Ленинского района переезжает

С 1 ноября оформлять льготы и пособия жители Ленинского района будут по новому адресу, на проспекте Генерала Острякова, 87, (остановка «Переход»), сообщил департамент труда и социальной защиты населения Севастополя.

Прием граждан в управлении на улице Пушкина, 2, будет продолжаться до 31 октября включительно.

Номера телефонов управления не изменились: по льготам +7(978) 300-02-77; по пособиям — +7(978) 300-02-35; по вопросам социального обслуживания +7(978) 300-02-66.