Россия расширила безвизовый режим для граждан Грузии

Приезжающим в Россию на работу или учебу грузинам виза больше не нужна.

Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу. Теперь граждане Грузии смогут въезжать в Россию без оформления визы, в том числе для осуществления трудовой деятельности, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе для получения образования, следует из указа.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта в августе 2008 года. В 2012 году Грузия односторонне ввела безвизовый режим для россиян, до сих пор граждане России могут находиться на ее территории 365 дней подряд, срок обнуляется после пересечения границы.