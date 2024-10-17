Проверяют «Сладкий лисенок»

Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход процессуальной проверки, которую ведет Следственный комитет по фактам регистрации случаев острой кишечной инфекции и сальмонеллеза у лиц, приобретавших кремовые кондитерские изделия в ООО «Сладкий Лисенок».

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю, в рамках проверки будет установлено качество продаваемой продукции, наличие медицинской документации и разрешений на работу сотрудников кухни, а также в целом — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.

Проверка организована на основании сообщений в соцсетях об отравлении жителей Севастополя: шестеро человек попали в больницу после употребления кондитерских изделий в кафе «Сладкого Лисенка» на ул.Токарева.