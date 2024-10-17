ПАО «Севастопольгаз» передали в собственность города

Как сообщил прессе губернатор Михаил Развожаев, это было сложная, долгая и кропотливая работа, проведенная при участии правоохранительных органов.

— Здесь я хотел бы лично поблагодарить директора ФСБ России Александра Васильевича Бортникова и генерального прокурора России Игоря Викторовича Краснова за их непосредственное участие, а также коллег, которые непосредственно работали здесь, — сказал М.Развожаев.

Он также подчеркнул, что, несмотря на все многочисленные ухищрения и попытки запутать следы через целую сеть подставных лиц, конечными бенифициарами прибыли, которая извлекалась ПАО, были украинские олигархи.

Спокойствие, только спокойствие!

Глава города особо отметил, что у трудового коллектива, численность которого достигает примерно тысячу человек, нет никаких причин для беспокойства. На предприятии в настоящее время уже работает временная администрация, сформированная городским правительством, это сотрудники госпредприятия по газоснабжению, которые будут продолжать вести всю необходимую деятельность.

— Нюансы работы системы, все технические узлы, – все нам известно и все взято под управление, — продолжил М.Развожаев.

По его информации, сейчас его первый зам Алексей Парикин встречается с трудовым коллективом предприятия, чтобы ответить на все проблемные вопросы. При этом губернатор еще раз подчеркнул, что никаких негативных последствий для работников предприятия не будет. И потребителям газа не надо будет никуда ходить, никаких договоров перезаключать также не потребуется.

Будет дешевле

После смены собственника М.Развожаев пообещал горожанам решение долгожданной проблемы цены на техническое обслуживание газового оборудования, которое у ПАО достигало больше четырех тысяч рублей и было существенно выше, чем в ГУПе.

— Эти две стоимости в ближайшее время сравняются. Такое поручение я уже дал, техническое обслуживание будет и в ПАО и в ГУПе у абонентов одинаковое – 2600 рублей. Будем работать над тем, чтобы в дальнейшем снизить стоимость технического обслуживания, — сказал М.Развожаев.

Обещают догазифицировать

Самым главным плюсом для жителей города М.Развожаев назвал решение проблемы социальной догазификации, которая не решается на протяжении последних полутора лет.

По его словам, проблемы были связаны с откровенным саботажем, который организовывало ПАО «Севастопольгаз», не ставшее в свое время оператором по догазификации. Губернатор считает, что именно ПАО всячески саботировало технические подключения к сетям.

— Поэтому сейчас по примерно пятистам абонентам все работы выполнены, но не были подключены в последний момент к газовым сетям. В ближайшее время все это будет выполнено и около пятисот абонентов получат долгожданный газ. И, конечно, вся эта работа пойдет в совершенно другой динамике, — заверил М.Развожаев.

ПАО «Севастопольгаз» — компания, созданная на базе сложившегося еще с 1960-е годы управления городским газовым хозяйством. В публичное акционерное общество она была преобразована в 2011 году. В декабре 2014 года предприятие перешло в российское законодательное поле.