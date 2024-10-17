Обратили внимание на непомерную стоимость техобслуживания газового оборудования

Члены Южно-Российской Парламентской Ассоциации приняли решение обратиться к Государственной Думе с предложением о введении госрегулирования деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания Севастополя, на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи в рамках Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации севастопольский парламентарий Павел Харламов подчеркнул, что вопросы непомерной стоимости обслуживания газовых счетчиков и газовых приборов актуальны для всего юга России. После чего члены ЮРПА приняли решение обратиться к Государственной Думе РФ с предложением о введении государственного регулирования деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Тема высоких тарифов на обслуживание газовых приборов уже несколько лет одна из самых обсуждаемых в Севастополе. Люди считают несправедливым, когда за формальный 10 минутный осмотр плиты и счетчика газовщики требуют заплатить в среднем около двух тысяч рублей!

В апреле на заседании Государственной Думы уже рассматривали вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования. Тогда депутаты пообещали обратиться к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться, почему их методические рекомендации привели к такому росту цен на обслуживание газового оборудования.