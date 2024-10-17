Национализируют ПАО «Севастопольгаз»

Документом вносятся изменения в постановление от 28 февраля 2015 года №123-ПП «О некоторых вопросах национализации имущества». Перечень национализированных объектов дополнен движимым и недвижимым имуществом Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз», с юридическим адресом ул.Гидрографическая, 1.

В перечень национализированных объектов включены земельные участки, объекты незавершенного строительства, системы газоснабжения, оборотные и необоротные (в том числе нематериальные) активы, находящиеся на балансе ПАО и его забалансовом учете. Речь идет о трубопроводах, сооружениях газохимического комплекса, коммунального хозяйства, земельных участках, автомобилях, нежилых ( в том числе торгового комплекса) и иных помещениях — всего в постановлении указано 174 наименования.

ПАО «Севастопольгаз» является основным поставщиком газа севастопольцам. Уставной капитал 1,3 млн рублей. На предприятии трудится 500 сотрудников.

Основанием для принятия постановления указано «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма «с целью обеспечения безопасности и профилактики терроризма на территории города Севастополя».

В постановлении указано, что национализируется имущество, находящееся на территории города Севастополя и принадлежащее по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, иностранным лицам, связанным с указанными иностранными государствами, а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Отдельным пунктом в документе указано национализируемое имущество, принадлежащее подмосковной фирме ООО «Руслайн Ко». Это два крупных торговых комплекса по продаже стройматериалов в Севастополе — на ул.Отрадной, 15 и ул.Мельника, 150.