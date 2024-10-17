Археологи будут исследовать исары

Как сообщает пресс-служба СевГУ, исследовательской работой займутся 12 молодых ученых. Правда, пока эти исследования обойдутся без полномасштабных археологических раскопок. Причиной тому как раз и станет молодость самих исследователей, который пока не могут получить «открытый лист» на ведение раскопок.

Пока можно проводить исследования без земляных работ, на уровне осмотра и описания памятников, топосъемки и сбора так называемого «подъемного» материала.

Часть таких работ уже проведена – на Лимена-Кале, что на горе Кошка и на скале Панеа, около Симеиза. Еще по трем исарам молодые ученые надеются получить «открытые листы» в ближайшее время.

После этого руководители работ обязаны представить отчет о проведенных исследованиях в Министерство культуры РФ, а также в Российскую академию наук.

Только после его принятия появится возможность оформить следующий документ — на проведение шурфования.

Планы на следующий год – приступить к полноценным раскопкам на пяти исарах.