В победители вышел «Приунывший мужчина»

Он в фотоклубе относится к молодому поколению, но этот фотоотчет для него не первый. На этот раз вниманию коллег и гостей он представил фотоработы, сделанные за последние полгода. За это время сам фотограф перешагнул черту 40-летия, подав уверенную заявку на взрослость.

Фотоотчет в «Бриге» — дело почетное и ответственное, тут привыкли критически относиться к творчеству коллег и делают это не без удовольствия, резонно полагая, что без здоровой критики невозможно творчески продвигаться.

— Мне очень нравится снимать вещи, которые многие считают бытовыми и даже вовсе их не замечают. Но благодаря свету, форме, сюжету и пространству я стараюсь их передать в том виде, который нравится мне, – представил свои работы К.Шамонин.

На суд зрителей он представил 33 работы разного содержания и смысла: от романтических закатов до жанровых сцен.

По бриговской традиции вместо обычного классического судейства зрителям и отдельно опытным фотографам было предложено выбрать лучшую работу. Но не за один раз, а путем постепенного исключения менее интересных фотографий. Первых шаг — свести общее количество фотографий до 18, потом до 10, далее до пяти, трех, одной.

Непросто было отказаться от милых и традиционно трогательных фото животных, романтических закатов, жанровых снимков лесных мавок и полной импрессии сцены на лесной лужайке. Очень хотелось оставить снимок с изображением соседствующих бок о бок проигрывателя с виниловой пластинкой и современного микшерного пульта, а также не лишенный философии фотовзгляд через колонны Графской пристани. По поводу каждого снимка нашлись аргументы «за» и «против».

После долгого и часто веселого отбора определилась тройка победителей, удивительно совпавшая и у любителей, и у профессионалов. В нее вошли условно названные «Кот, охраняющий старую машину», «Руки» и «Приунывший мужчина». И окончательный выбор был сделан в пользу последнего, как отражающего настроение времени.

Несмотря на нотку фотографического пессимизма, работы фотографа были восприняты с интересом и с пожеланием не утрачивать своего взгляда и творческой наглости, столь свойственной молодым.