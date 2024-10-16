В ялтинском зоопарке львы растерзали женщину

Сотрудница парка львов «Тайган» погибла во время уборки клетки с тремя львами в результате нападения хищников. Заведено уголовное дело, ведется следствие.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю, женщина зашла для уборки в клетку со львами, но не закрыла засов двери между двумя помещениями, поэтому хищники напали на нее.

Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц. Уголовное дело заведено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека

Погибшая — Леокадия Перевалова была директором ялтинского зоопарка «Сказка», структурного подразделения парка львов «Тайган». С хищниками она работала 17 лет, непосредственно с этими львами — 10 лет. Причиной ее гибели стала фатальная ошибка, считает директор парка Олег Зубков. Он сделал заявление в телеграм-канале «Тайгана» о происшествии.

«Мы видим, что при уборке вольера не был закрыт перегонный шибер из наружного вольера во внутренний вольер, где происходила уборка помещения <...> Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость. <...> Ошибка какая-то была сделана», — сказал О.Зубков.

По его словам, женщина была опытным специалистом и обучала других сотрудников, как обращаться с хищными животными.

Львов, растерзавших сотрудницу зоопарка, усыплять не будут. Зоопарк продолжит работать в обычном режиме. Родственникам погибшей помогут с организацией похорон.