Согласованы паспорта трех новых нацпроектов

На заседании Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России рассмотрены четыре проекта паспортов национальных проектов и согласованы три из них в части научного, научно-технического и кадрового обеспечения их реализации, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

«По поручению Президента Владимира Путина все национальные проекты в части кадрового и научного обеспечения их реализации подлежат обязательному согласованию с Комиссией по НТР. Сегодня комиссия согласовала еще три доработанных проекта паспортов: «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Продолжительная и активная жизнь», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» направлен на обеспечение граждан инфраструктурой нового качества, включая жилищную, транспортную, социальную и коммунальную. Создание такой инфраструктуры позволит сформировать основу для запуска новых инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, строительства жилых кварталов и социальных объектов, повышения связанности территорий и удовлетворённости граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью.

Целью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году за счет снижения смертности и увеличения доступности медицинской помощи. Ее достижение поможет внести существенный вклад в наццель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Третий одобренный проект паспорта нацпроекта — «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

На заседании впервые был рассмотрен нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Планируется, что мероприятия, касающиеся научного, научно-технического и кадрового обеспечения его реализации, будут проведены в рамках четырех федпроектов, направленных на производство самолетов и вертолетов, судов и судового оборудования, инновационного транспорта и кадры. В рамках нацпроекта также предусмотрена работа по созданию важнейших наукоемких технологий по указанным направлениям. По итогам обсуждения принято решение доработать проект паспорта с учетом замечаний комиссии.