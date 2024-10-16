Осквернившему Вечный огонь мужчине ужесточили наказание

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи удовлетворил апелляционное представление прокуратуры города Севастополя и усилил наказание 36-летнему приезжему бомжу, который в апреле 2024 года помочился у мемориала на пл.Нахимова.

Ранее Севастопольский городской суд признал его виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично, и приговорил к исправительным работам.

Прокуратура города не согласилась с мягким судебным решением и попросила назначить более строгое наказание. Апелляционное представление было удовлетворено. Мужчине назначен 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.