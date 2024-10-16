Можно запретить себе брать деньги в долг

С 1 марта 2025 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Заявление о самозапрете выдачи кредитов и микрозаймов можно будет направить двумя способами. Первый — через единый портал госуслуг. Оно будет переадресовано в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего уведомление о принятом решении придет пользователю в личный кабинет.

Второй способ подачи заявления — личный визит в МФЦ. В этом случае информация о решении бюро кредитных историй будет не только предоставлена через МФЦ, но и отобразится в личном кабинете гражданина на едином портале госуслуг.

Теми же способами можно будет подать заявление о снятии самозапрета.

Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина, сообщила пресс-служба кабмина.