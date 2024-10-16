Мигрантам останутся недоступны 77 видов работ

Иностранцам в Севастополе по-прежнему будет запрещено трудиться в сферах здравоохранения, образования, науки и ЖКХ, собирать компьютеры и мебель, торговать, управлять самолетами и космическими кораблями.

Проект указа, запрещающий привлекать мигрантов на работу по ряду направлений экономической деятельности в Севастополе, опубликован для публичных консультаций на сайте правительства города.

Документом вводится запрет на работу мигрантов по патентам по 77 направлениям деятельности. Им будет запрещено изготовлять пищевые продукты, лекарства, компьютерное и оптическое оборудование, разрабатывать программное обеспечение, предоставлять образовательные, финансовые и страховые услуги, а также консультировать по части архитектурных решений и научной деятельности. А вот работать на стройках, в сельском хозяйстве и на утилизации отходов разрешат. В сфере строительства привлечение мигрантов объясняется нехваткой рабочих рук на крупных стройках в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В сельском хозяйстве — сезонностью работ, переработке бытовых отходов — сложившейся ситуацией.

Проект указа мало чем отличается от введенного в действие в августе 2024 года. В пояснении к новому документу сказано, что пролонгация ограничительных мер делается «с целью недопущения совершения преступлений трудовыми мигрантами». Особо отмечено, что принятыми мерами по ограничению миграции число расследованных преступлений в Севастополе, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, в первом полугодии этого года сократилось на 28,7%.