Кошкин дом обрел постояльца

Аккуратный кошачий домик на территории Владимирского (Морского) собора наконец-то нашел своего хозяина. Кот Барсик относительно недавно вселился в практически никем дотоле не обжитых кошачьих апартаментах.

Вернее, изначально, собачьих, поскольку история домика началась несколько лет назад, когда велась реконструкция собора.

Как рассказала «Севастопольской газете» работница храма Ангелина, работавшие на объекте строители соорудили будку для прибившегося к стройке песика. Но вот беда: как только будку достроили, пес куда-то бесследно исчез...

Домик несколько лет пустовал, не привлекая внимания ни собак, ни котов. Так было и когда на территорию храма повадился заглядывать отличающийся благородными манерами домашний кот Брюс. Потом ему на смену пришел красавчик Нарцисс.

А затем появился Барсик, оказавшийся весьма смышленым котом. Он почти сразу оценил пустующее жилье и занял его.

После плотного завтрака Барсик отправляется по своим кошачьим делам, возвращаясь к обеду или к ужину, без которых работницы храма его не оставляют.

Напомним, идея приютить севастопольских котиков еще весной озаботила севастопольцев и была подхвачена городским правительством. К реализации подключили будущих архитекторов и искусственный интеллект. Проекты помпезных строений в античном стиле с колоннами, портиками и балясинами вызвали тогда неоднозначную реакцию жителей города. Идея скоро забылась, а уличные коты так и не получили обещанных элитных апартаментов.